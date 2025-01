Zwei Kinder sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen in Leipzig verletzt worden, eines davon schwer. Wie die Polizeidirektion Leipzig berichtet, wollten beide jeweils eine Straße überqueren und übersahen dabei ein Auto.

Der erste Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen am Johannisplatz. Ein 11-jähriges Mädchen stieg demnach aus der Straßenbahn an der Straßenbahnhaltestelle aus und wollte die Straße überqueren. Sie übersah das herannahende Auto und wurde von diesem angefahren, wobei das Kind auf den Gehweg stürzte und sich verletzte.



Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht.