Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 107 im Landkreis Leipzig ist am Mittwochabend eine Frau ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, war ein 20-jähriger Autofahrer zwischen Trebsen und Grimma in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen.

Für die 56 Jahre alte Beifahrerin in dem entgegenkommenden Fahrzeug kam demnach jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Fahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt und ist jetzt wieder frei.