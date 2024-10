Wie sich Lilly erinnert, sei sie von Trebsen gekommen und an einer sehr unebenen Stelle mit dem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Der Polizei zufolge war dieser zuvor vor einer Kurve mittig auf der Fahrbahn an einem parkenden Auto vorbeigefahren. Laut Polizei sollen beide - Lilly und der Lkw-Fahrer - gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben. Doch 2020 hatte das Lasuv bei einem Informationsabend in Seelingstädt ausgeführt, dass an der maroden S 47 aufgrund ihrer zu geringen Fahrbahnbreite teilweise kein Begegnungsverkehr zwischen LKW und PKW möglich ist.