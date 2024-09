"Ich bin gerade erst angekommen, aber von dem Anblick ganz gerührt," beschreibt Anna Pfaler. Die Leipzigerin ist mit dem Fahrrad und ihrem Kind auf dem Innenstadtring unterwegs. "Es könnte so schön auf dem Ring sein, aber leider ist das nur heute der Fall. Ich fand es am Freitag beim Parking Day auf der Eisenbahnstraße schon gut, da nehmen die Autos ja sonst auch keine Rücksicht auf die Radfahrer."

Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Wenn man die Menschen auf dem Ring befragt, dann sehen es viele so wie Anna und erleben den autofreien Ring als etwas Entspannendes und Schönes. Die meisten sagen aber auch, dass die Idee eines komplett freien Rings für sie utopisch wirkt. Laut dem Mobilitätsamt plant die Stadt Leipzig, dass es zumindest ab etwa 2027 einen durchgängigen Fahrradstreifen auf dem Ring geben soll.

Mobilitätswende beginnt im Kopf

Um 12 Uhr war es so weit: Das Mobilitätsamt und der Oberbürgermeister eröffneten den autofreien Ring dann auch nochmal offiziell. Burkhard Jung sieht den Tag als die Chance mal anders zu denken: "Die Mobilitätswende beginnt im Kopf. Wir müssen uns von den alten Denkmustern befreien und sehen, was möglich ist. Der Mensch soll in der Stadt im Vordergrund stehen und nicht das Auto."

Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Der Plan der Stadt ist es bis 2030 den ÖPNV, Fahrradwege, Carsharing und Fußwege auszubauen, so dass diese Alternativen im Vergleich zum privaten PKW deutlich attraktiver sind und die Leipziger freiwillig ihre Autos stehen lassen. Laut Philipp Gleiche vom Mobilitätsamt ist in dieser Mobilitätsstrategie 2030 mit inbegriffen, dass es in rund zwei Jahren eine durchgängige Lösung für den Radverkehr auf dem Ring gibt. Bisher müssen die Fahrradfahrer noch zwischen verschiedenen Radwegen neben und auf der Straße hin und her wechseln. Diese Perspektive sorgt bei den Besuchern auf dem autofreien Ring für verschiedene Gefühle.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mehr oder weniger Radspuren auf dem Ring?

Charlotte ist mit einer Freundin aus Köln auf dem Ring unterwegs. An der großen Kreuzung beim Augustusplatz erzählt sie von ihren Problem mit den Radwegen: "Der hört plötzlich auf! An sich sind die neuen Fahrradspuren auf dem Ring ja eine super Sache, aber es ist niemandem geholfen, wenn die Wege nur Stück für Stück umgesetzt werden. Ich würde mir wünschen, dass man das einfach mal durchzieht." Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Herr Seemann ist ganz anderer Meinung. Er ist ebenfalls mit seinem Fahrrad auf dem Ring unterwegs und mag den autofreien Tag, langfristig hat er aber Bedenken: "Diese auf die Fahrbahn aufgemalten Radspuren halten nur den Verkehr auf und es stauen sich die Autos. Man hätte besser die bestehenden Radwege so ausbauen sollen, dass die Radfahrer dort besser fahren können." Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

"Hier am Ring staut es sich immer und der Verkehr ist anstrengend, das war auch schon vor den Fahrradspuren so," erzählen Paul und Sophia. "Heute fühlt man sich wohl auf der Straße und so eine komplett autofreie Innenstadt wäre cool. In Erfurt klappt das ja auch und dort ist es entspannter durch die Stadt zu laufen." Paul fährt selbst mit dem Auto durch die Leipziger Innenstadt, gegen eine autofreie Zone hätte er aber nix einzuwenden. Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Es braucht den goldenen Mittelweg