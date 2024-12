Angela Kaube erzählt, dass die Wochen ab Oktober bis nach dem 4. Advent für sie die stressigsten im Jahr sind. An manchen Tagen müsse sie so viele Pakete ausliefern, dass sie gar nicht wisse, wo sie anfangen soll.

Während sie im Sommer etwa 80 bis 90 Stopps an Haustüren habe, seien es in der Vorweihnachtszeit teilweise doppelt so viele. Allerdings: Egal, wie voll der Laderaum ist: "Ich mach erst Feierabend, wenn das Auto leer ist." Besonders macht Angela Kaube zu schaffen, dass viele Pakete immer größer und schwerer werden. "Die Leute bestellen sich Weihnachten neue Möbel, ganze Einrichtungen und Autoreifen. Vieles davon bekomme ich allein kaum bewegt." Da komme jeder Zusteller an seine Belastungsgrenze.

Selbst von unfreundlichen Empfängern will sich Angela Kaube nicht ihre gute Laune verderben lassen. "Mich lässt das kalt, was mir an den Kopf geworfen wird." Was sie tagtäglich an Unfreundlichkeit erlebe, könne sie gar nicht alles an sich heran lassen.