Langsam kehrt Ruhe ein in der DHL-Zustellbasis im Dresdner Stadtteil Mickten: Kurz vor Weihnachten laufen deutlich weniger Pakete über die Förderbänder als noch Mitte Dezember, erzählt DHL-Sprecher Mattias Persson MDR SACHSEN-Moderatorin Elena Pelzer. Die Zustellbasis ist eine Außenstelle des Paketzentrums in Ottendorf-Okrilla, wo in der Adventszeit bis zu 550.000 Sendungen pro Tag bearbeitet und an verschiedene Zustellbasen, wie die in Mickten, verteilt werden. Von dort aus verladen die Zustellerinnen und Zusteller die Pakete in ihre Fahrzeuge und liefern sie aus.