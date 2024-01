Hälfte von rund 3.500 Kilometer Leitungen erneuert

Was heißt das für die Zukunft? Gehören Havarien dieser Art zum Alltag? "In den vergangenen 30 Jahren ist viel erneuert worden", sagt Gläß. "Wir werden in diesem Jahr 15 Millionen Euro für 15 Kilometer neue Leitungen ausgeben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Leipziger Netz 3.500 Kilometer lang ist." Etwa die Hälfte dieser Leitungen, die teils 100 Jahre und älter sind, seien erneuert worden. In gut 20 Jahren könnte der Versorger mit der Sanierung fertig sein. "Dann muss die nächste Generation wieder anfangen zu sanieren. Infrastruktur bleibt eine Generationenaufgabe."

500 Rohrschäden pro Jahr in Leipzig

Zwar seien die beiden Rohrbrüche am Mittwoch von der Öffentlichkeit sehr beachtet worden, aber: "Rohrschäden gehören für Wasserversorger zum Tagesgeschäft. Wir haben jedes Jahr rund 500 Rohrschäden zu beheben", erklärt die Unternehmenssprecherin. Das sei aber kein Vergleich zur Lage Anfang der 1990er-Jahre. Damals hätten die Havarie-Mitarbeiter bis zu 2.500 Mal im Jahr in Leipzig ausrücken müssen. Nur eines habe sich in den Jahrzehnten nicht verändert: Notrufe wegen der Wasserrohrbrüche kämen tags und nachts, auch an Wochenenden. Katja Gläß dazu: "Havarien halten sich an keine Uhrzeiten."

Havarien halten sich an keine Uhrzeiten. Katja Gläß Sprecherin der Leipziger Wasserwerke-Gruppe

Klempnermeister: Frostschäden zu Hause fast immer vermeidbar

Das kennt auch der Innungsobermeister für Sanitär, Heizung und Klima in Leipzig, Steffen Mercklein. Der Klempnermeister und seine Kollegen werden derzeit besonders häufig von Privatleuten zu Havarien in Wohnungen oder auf Grundstücken gerufen. "Wenn es nach Frosttagen milder wird und taut, kommen die Frostschäden", weiß der Handwerker.

Dabei seien Probleme mit Heizungs- und Wasserrohren fast immer vermeidbar. Aber: "Viele Menschen machen sich keine Gedanken. Auffällig ist, dass viele wegen der Energiepreise sparen. Und dann frieren ihnen die Leitungen ein." Dabei sollten auch Keller, Abstellkammern und Dachgeschossbereiche frostsicher sein.

Viele Menschen machen sich keine Gedanken. Auffällig ist, dass viele wegen der Energiepreise sparen. Und dann frieren ihnen die Leitungen ein. Steffen Mercklein Innungsobermeister für Sanitär, Heizung und Klima in Leipzig

Als typisches Beispiel nennt der Handwerksmeister im Gespräch mit MDR SACHSEN das Verhalten vieler Bewohner von Dachgeschossen, die in den Urlaub fahren oder abwesend seien. Sie stellten die Heizungsventile in ihren Wohnungen aufs Frostsymbol oder unter zehn Grad ein. "Sie denken, dass das ausreicht. Wenn das Dachgeschoss schlecht gedämmt ist und es sehr kalt wird, frieren die Leitungen ein, weil das Wasser in den Rohren nicht ausreichend zirkuliert." Steffen Mercklein würde die Wohnungstemperatur bei Abwesenheit im Winter nie unter 15 Grad einstellen. Das absolute Minimum seien zehn Grad. Das rät der Innungsobermeister:

Frostschutz-Tipps für Wohnungen und Grundstücke