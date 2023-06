Weil die aktuelle Version von 2020 Ende Juni ausläuft, soll in den Stadtratssitzungen am 14. und 15. Juni ein neuer Mietspiegel beschlossen werden. Das wäre dann der Mietspiegel 2022.

Zuvor hatte in einem Arbeitskreis keine Einigung erzielt werden können. Dort sitzen Vertreter von elf Organisationen, darunter der Mieterverein, Leipziger Wohnungsgenossenschaften, die Eigentümer-Interessenvertretung Haus & Grund Leipzig, die Universität Leipzig und das Sozialamt. Für Haus & Grund ist Dr. Eric Lindner im Arbeitskreis. Der Geschäftsführer des nach eigenen Angaben größten Haus- und Grundbesitzervereins in den neuen Bundesländern sagte MDR SACHSEN: "Die Datenerhebung der Stadt für einen qualifizierten Mietspiegel ist unzureichend und müsste nachgeholt werden". Hintergrund: Nach einer Reform des Mietspiegelrechts übertrug das Land Sachsen die Zuständigkeit an die Gemeinden erst am 30. Dezember 2022.