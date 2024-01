Der Universität Leipzig droht eine größere Plagiatsaffäre. Das haben Recherchen von MDR Investigativ und der Online-Plattform "ansTageslicht.de" ergeben. Demnach sollen Promovenden des Instituts für Theoretische Physik umfangreich Texte aus gemeinschaftlich mit anderen Wissenschaftlern verfassten Artikeln übernommen haben, ohne dies kenntlich zu machen. Die Artikel, an denen auch zahlreiche namhafte Professoren beteiligt sind, waren zuvor in renommierten amerikanischen Fachzeitschriften erschienen. In einem besonders schweren Fall hatte ein Promovend einen 48-seitigen, gemeinsam mit mehreren Autoren verfassten Artikel vollständig in seine Doktorarbeit kopiert und als seine alleinige Leistung ausgegeben.