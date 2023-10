Am Montagmorgen gegen 9 Uhr haben Mitglieder der "Letzten Generation" das Paulinum der Universität Leipzig mit Farbe besprüht. Auf der Plattform X (früher Twitter) schrieb die Klimabewegung: "Wir markieren Universitäten in Bochum, Köln und Leipzig mit orangener Warnfarbe." Auch die Universitäten würden in der moralischen Pflicht stehen, sich gegen die derzeitige Klimapolitik zu stellen, schreibt die "Letzte Generation".