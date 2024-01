Nach der Auseinandersetzung in einer Leipziger Straßenbahn am Montag hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 40 Jahre alten Mann, wie die Polizei mitteilte. Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte am Dienstag seine Wohnung im Leipziger Osten und stellte unter anderem die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Scharfe Schusswaffen wurden nicht gefunden. Der Mann ist weiter auf freiem Fuß.

Die Polizei in Leipzig war am Montag an die Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof gerufen worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten sich zuvor in einer Straßenbahn der Linie 7 in Richtung Sommerfeld mehrere Fahrgäste gestritten. Dabei soll ein Beteiligter auf einen anderen mit einer Schreckschuss- oder Gasdruckwaffe geschossen haben. Ein Mann sei durch ausgetretene Gase im Gesicht verletzt worden. Er werde in einem Krankenhaus behandelt.