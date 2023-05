Bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz ist am Mittwoch ein Mann durch Polizeischüsse verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Polizisten die Wohnung eines 31 Jahre alten Mannes im Stadtteil Schlosschemnitz aufgesucht, um gegen diesen bestehende Haftbefehle zu vollstrecken. Der Mann habe die Wohnungstür aber nicht öffnen wollen.

Bildrechte: Harry Härtel

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 31-Jährige am Mittwoch zuvor mit einer Armbrust auf die Beamten gezielt. Ein Geschoss habe ein Polizeischutzschild getroffen. Danach habe der 31-Jährige die Waffe weiterhin auf die Polizisten gerichtet. Die Beamten hätten dann ihrerseits zu ihren Dienstwaffen gegriffen und mehrere Schüsse abgegeben. Der 31-Jährige sei getroffen worden. Er kam in ein Krankenhaus. Polizisten wurden dabei nicht verletzt.

Der Brand in der Wohnung, den der Mann selbst verursacht hatte, konnte gelöscht werden. Gegen den Mann hätten insgesamt vier Haftbefehle wegen Körperverletzungsdelikten vorgelegen, so ein Polizeisprecher. Nach der Eskalation am Mittwoch kämen neue Ermittlungen hinzu. Die genauen Tatbestände würden noch geprüft.