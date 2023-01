Was sind Thesen? - Darunter versteht man eine Behauptung. In der Wissenschaft ist sie der Ausgangspunkt für eine Erörterung und muss in deren Verlauf bewiesen werden.

- Weltberühmt wurden die 95 Thesen von Martin Luther. Der Theologe soll sie im Jahr 1517 an die Kirchentür in Wittenberg angeschlagen haben. Seine Thesen kritisierten die Bußstrafen der katholischen Kirche wie den Ablasshandel.



Quellen: MDR/Evangelische Kirche Deutschland