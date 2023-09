Raumerweiterungshalle DDR-Design trifft auf DDR-Geschichte

In der Raumerweiterungshalle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig ist zurzeit eine Ausstellung zum geplanten Freiheits- und Einheitsdenkmal zu sehen. Bei deren Konzeption haben sich die beiden Kuratorinnen bewusst für diese einzigartige Halle entschieden. "Das ist schon so, dass es für uns ein Gesprächsanstoß ist, um darüber auch noch einmal in die Geschichte zu gucken. Deswegen ist die Ausstellung nicht in einer Institution, in einem festen Kunstraum, wie man das sonst kennt, sondern in der Öffentlichkeit, auf diesem Platz. Die Ausstellung soll im nächsten Jahr auf Wanderschaft gehen und da war dieser transportable Container auch ein wichtiger Punkt", sagen die Kuratorinnen Martha Schwindling und Marlene Oeken.