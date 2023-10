Mit einem Festgottesdienst ist am Reformationstag das Leipziger Stadtteilzentrum "Westkreuz" eingeweiht worden. Der neue Begegnungsort ist in den vergangenen zwei Jahren in der Leipziger Heilandskirche im Stadtteil Plagwitz entstanden. Wie die evangelische Kirchgemeinde mitteilte, werde das sakrale Denkmal damit auch zu einem kulturellen Zentrum. Das imposante Bauwerk solle für die Gesellschaft neu zugänglich werden und in den Stadtteil hineinwirken.