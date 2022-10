Das Amtsgericht Dresden hat gegen vier mutmaßliche Drogendealer Haftbefehl erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, waren Zoll und Polizei den Männern im Alter zwischen 23 und 37 Jahren durch verdeckte Ermittlungen auf die Spur gekommen.

Laut Mitteilung hatten die Behörden herausgefunden, dass drei der vier Männer am ersten Oktoberwochenende in Berlin Opium für den Weiterverkauf besorgen wollten. Polizei und Zoll hätten daraufhin die komplette Fahrt überwacht, um die Männer bei ihrer Ankunft in Dresden festzunehmen. Die Verdächtigen durchbrachen allerdings die Straßensperre der Polizei und konnten erst nach einer Verfolgungsjagd durch Dresden-Cotta gestellt werden.