DDR-Architektur Leipzig: "Weisheitszahn" wird fünfzig

Das City-Hochhaus in Leipzig hat nicht nur viele Etagen, sondern auch viele Namen. "Weisheitszahn", "Uni-Riese" oder "Zipfelmütze" sind die wohl bekanntesten. Als es in der Leipziger Innenstadt am 31. August 1973 eingeweiht wurde, war es das höchste Hochhaus Deutschlands und galt als Meisterwerk des Sozialismus.