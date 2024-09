Seit 2015 kümmert sich die Firma um das sogenannte Waschbärenproblem in Leipzig, stellt dort, wo vom Kunden gewünscht, Fallen auf und entsorgt die Tiere. Zwischen 300 bis 400 Waschbären fangen und töten die Mitarbeiter inzwischen jedes Jahr allein im Stadtgebiet Leipzig. Denn Privatpersonen sollten dies nicht selbst tun. "Im Gesetzestext steht es so drin, dass man sich das Tier aneignen darf", erklärt Matzick. "Das heißt, fangen darf man den Waschbären, muss sich dann aber jemanden hinzurufen, der die notwendige Sachkunde hat. In diesem Fall einen Jäger, der sich dem Tier annimmt und es sachgerecht tötet."