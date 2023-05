Die drei Elefantenjungtiere im Zoo Leipzig haben beim Wiegen mit einem starken Gewicht bestens abgeschnitten. Wie der Zoo am Freitag mitteilte, bringe der sieben Monate alte Akito bereits 315 Kilogramm auf die Waage, gefolgt von der vier Monate alten Bao Ngoc mit einem Gewicht von 232 Kilogramm. Selbst die erst sechs Tage alte Kleinste des Mini-Rüssel-Trios habe 130 Kilogramm gewogen und damit die Tierpfleger überrascht, hieß es weiter.

Zum Tod des am vergangenen Montag im Leipziger Zoo verstorbenen Löwen Majo hat der Zoo die Todesursache mitgeteilt. Die Obduktion hat demnach ergeben, dass der Kater eine akute Rippenfellentzündung hatte. Wie der Tierpark weiter mitteilte, hatte Majo unter Appetitlosigkeit und schlechtem Allgemeinbefinden gelitten. Bei einer Untersuchung am Montag unter Vollnarkose war er dann an Kreislaufversagen gestorben.