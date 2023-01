Bundesamt öffnet Zweigstelle Die Einhaltung der Menschenrechte wird künftig von Borna aus kontrolliert

Außenstelle im ehemaligen Amtsgericht

Für die Arbeit der neuen Außenstelle des BAFA hat die Stadt Borna vom Freistaat das alte Amtsgerichtsgebäude aus dem Jahre 1880 übernommen. Hier soll in den kommenden drei bis vier Jahren eine Pflegefachschule entstehen. Bis dahin ist das Gebäude Sitz des Bundesamtes. "Dort, wo bis vor wenigen Jahren Recht gesprochen wurde, wird nun Menschenrecht umgesetzt", sagte Oliver Urban, Oberbürgermeister der Stadt Borna. Er sieht in der Ansiedlung des Bundesamtes auch eine Wertschätzung der Region. Erst im Dezember war nach zwei Jahren Umbauzeit der barrierefreie Bahnhof in Borna eröffnet worden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dort, wo bis vor wenigen Jahren Recht gesprochen wurde, wird nun Menschenrecht umgesetzt. Oliver Urban Oberbürgermeister Borna

Rund 100 neue Arbeitsplätze

Der Grund für die Ansiedlung in Borna ist laut BAFA-Chef Torsten Safarik vor allem, neue Arbeitsplätze in den Neuen Bundesländern zu schaffen. "Wir haben bereits vor zweieinhalb Jahren unsere erste Außenstelle im Lausitzer Revier eröffnet, in der Stadt Weißwasser. Mittlerweile arbeiten dort über 260 Kolleginnen und Kollegen." Zunächst sollen in Borna laut Safarik 57 zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen werden. Bis Sommer 2023 ist geplant, deren Zahl auf etwa 100 zu verdoppeln.

Borna stand früher besonders für Braunkohle. Künftig wird Borna auch für den Schutz von Menschenrechten in globalen Lieferketten stehen. Torsten Safarik Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Borna als Impulsgeber

Der Kampf gegen Kinderarbeit, um Sicherheit am Arbeitsplatz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit solle von Borna aus geführt werden, so Safarik. Auch Elektrokonzerne, die mit Konfliktmineralien aus Bürgerkriegsregionen arbeiten wie Coltan, Kobalt, Gold oder Zinn, dürften künftig nicht mehr wegschauen. Das BAFA unterstütze die Unternehmen bei der Umsetzung.

Von Borna aus wird ein Signal in die Welt geschickt, in dem wir von hier aus einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschenrechte in den globalen Lieferketten in Zukunft sicherer werden. Torsten Safarik Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Neues Gesetz für Lieferketten