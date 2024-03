Bildrechte: picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Infektionsschutz Schulkinder in Sachsen ohne Masernimpfung: Hunderte Bußgelder gegen Eltern

08. März 2024, 09:25 Uhr

Kinder, die in Kindergarten oder Schule gehen, müssen seit 2020 immun gegen Masern sein. So will es das Masernschutzgesetz. Doch nicht alle Eltern lassen ihre Kinder impfen, wie ein Ausbruch zuletzt in Plauen im Vogtland gezeigt hat. Den Eltern drohen Bußgelder.