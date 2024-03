Ist das nicht Panikmache wegen sehr seltener Fälle?

Die Fälle sind nur dann selten, wenn die Menschen gegen Masern immun sind. Hinzu kommt, dass Masern eine der ansteckendsten Krankheiten überhaupt sind, schreibt das RKI. Das kurze Einatmen infektiöser Tröpfchen, die sich stundenlang in Räumen halten können, reicht für eine Infektion aus.

Das Masernvirus führt bereits bei kurzer Exposition zu einer Infektion und löst bei fast allen ungeschützten Infizierten eine klinische Symptomatik aus. Masern-Ratgeber des RKI

Masern treten in Wellen auf. Wenn das Virus früher auf seinem Verbreitungsweg um die Erde auf eine ungeschützte Bevölkerung traf, hatte das verheerende Folgen. Medizinhistoriker wie Dr. Jana Claudia Jeuck, die sich in ihrer Dissertation am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität zu Köln auch mit diesen Epidemien beschäftigt hat, führt mehrere große Ausbrüche dieser Art an.

Auf den Fidschiinseln starb nach einem Masernausbruch 1875 Schätzungen zufolge ein Viertel der Gesamtbevölkerung. 1900 kam es in Alaska zu einer Masernepidemie, bei der 40 Prozent der Ureinwohner starben.

Wie verbreitet sind die Masern noch?

Die Masern waren seit der Impfungen ab den 1960er-Jahren in Deutschland und Europa kein großes Thema mehr. Zuletzt konnten die Wissenschaftler diese rückläufige Entwicklung auch in Afrika beobachten. Die geschätzte Todesrate sank nach der Einführung der Impfung dort von 355.000 im Jahre 2000 bis auf 41.400 Fälle im Jahre 2012, so Dr. Jana Claudia Jeuck in ihrer Arbeit.

Das ist nur ein Teilerfolg, weil die Durchimpfung der Bevölkerung immer noch zu gering ist, gerade was die zweite Impfdosis betrifft. Die Todesrate war in Afrika aber auch deshalb noch so hoch, weil gerade Kinder oft unterernährt sind und schon Masernsymptome wie Durchfall tödlich sein können.

In Industrieländern gehen Gesundheitsexperten aktuell von rund zwei Todesfällen bei 1.000 Erkrankten aus. Da sind die Menschen mit dauerhaften Hirnschäden und anderen lebenslangen Folgen noch gar nicht dabei.

Zur Erinnerung: Bei der Corona-Impfung bekamen viele bereits Schnappatmung, wenn bei einem von 100.000 Geimpften eine in der Regel sogar behandelbare oder vorübergehende Nebenwirkung auftrat, Stichwort Herzmuskelentzündung oder Thrombose. Und Masern sind deutlich ansteckender als Corona und träfen fast jeden, der nicht geschützt ist mit den daraus folgenden statistischen Wahrscheinlichkeiten ernster Folgen. Und Impfungen schützen und nicht nur vor den Masern, sondern auch vor anderen Krankheiten, die wir längst vergessen haben.

Welche Krankheiten nehmen wieder zu?

Alle Impfbestandteile einer Sechsfachimpfung haben ihre Berechtigung, sagt Prof. Dr. med. Reinhard Berner. Die dadurch verhinderten Krankheiten brächten sonst wie früher die Gefahr lebenslanger Komplikationen oder gar den Tod. Explizit nennt er Diphterie aus der eigenen Erfahrung als Kinder- und Jugendmediziner oder Tetanus.

Ich habe drei Kinder erlebt, die an Diphterie gestorben sind in meiner medizinischen Laufbahn und ich möchte das nicht mehr erleben. Prof. Dr. med. Reinhard Berner, Kinder- und Jugendmediziner und Mitglied STIKO

Und auch Krankheiten, die überlebt werden und vielleicht sogar folgenlos ausheilen sind mehr als nur eine Erkältung, wie es zum Beispiel der Begriff Keuchhusten vermuten lassen könnte. Selbst RSV, ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Atemwegserkrankungen, der uns im Winter begleitet hat, sei ein Kinderspiel gegen das, was bei Keuchhusten passiert, sagt Professor Berner.

Die Kinder hätten über viele Wochen derart heftige Hustenanfälle, dass sie blau anlaufen und erbrechen müssen, das sei eine schlimme Krankheit.

Wir haben heute Nacht ein vier Monate altes Kind aufgenommen, das wir überwachen, weil das Risiko besteht, dass das Kind wegen seiner Keuchhusteninfektion durch Atemstillstand verstirbt. Prof. Dr. med. Reinhard Berner, Kinder- und Jugendmediziner und Mitglied STIKO