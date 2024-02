Masernimpfpflicht Zwischen Januar und Oktober 2023 seien 30 Mal so viele Masernfälle in Europa registriert worden wie im ganzen Jahr davor, meldete das europäische Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In diesem Zeitraum seien aus 40 der 54 Mitgliedsstaaten der Europa-Region, die sich bis Zentralasien erstreckt, über 30.000 Fälle gemeldet worden.



Auch in Deutschland traten in der Vergangenheit immer wieder Masernausbrüche auf. Vor allem vor der Corona-Pandemie gab es Jahreswerte mit mehreren Hundert Fällen. Seit dem 1. März 2020 gilt deshalb die Masernimpfpflicht. Das Gesetz soll den Schutz vor Masern in Kindergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen sowie in medizinischen Einrichtungen fördern.