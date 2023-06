Die Bundeswehr wertete den Auftakt als Erfolg. Luftwaffenchef Ingo Gerhartz betonte, dass die Übung der Stärkung der Nato dient und niemanden provozieren soll: "Diese Übung ist als Signal gegen niemanden gerichtet", sagte er mit Blick auch auf Russland: "Es ist ein Signal an uns, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen."

250 Flugzeuge, davon 190 Kampfjets, und fast 10.000 Soldaten aus 25 Ländern nehmen an der Übung teil, die bis zum 23. Juni dauert. An dem Manöver unter deutscher Führung sind vor allem Nato-Mitgliedstaaten beteiligt, aber auch Japan und der Nato-Beitrittskandidat Schweden. An den zehn Manövertagen sind jeweils 200 Flüge geplant, insgesamt also rund 2.000. Am Wochenende wird pausiert. Schon 2018 begann die Planung des Manövers – also nach der russischen Annexion der Krim, aber deutlich vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die gesamte Ukraine. Geübt wird die Verteidigung Deutschlands gegen den Angriff eines fiktiven östlichen Bündnisses.