In der Nacht zum Montag haben wieder einmal Polarlichter den Himmel über Sachsen erhellt. Dem vorausgegangen waren Eruptionen auf der Sonnenoberfläche. Verschiedene Astronomomieportale im Internet hatten die Sichtbarkeit der Polarlichter erwartet. Und tatsächlich war den Nachthimmel stellenweise aufgeklart und in ein mystisches Rot getaucht.

Olaf Graf von der Schulsternwarte im vogtländischen Rodewisch sagte MDR SACHSEN, es bleibe schwer vorherzusagen, ob Polarlichter wirklich sichtbar werden. Das hänge von vielen Faktoren ab. Die Daten der amerikanischen Wetterbehörde verwiesen jedoch auf einen starken Sonnensturm vor drei Tagen. Es sei deshalb realistisch, dass in den kommenden Nächten noch mehr Polarlichter über Sachsen zu sehen sind. Vergangene Nacht war das im Vogtland wegen der Bewölkung nicht möglich.



In welcher Farbe die Polarlichter leuchten, hänge mit den Stoffen zusammen, mit denen die Sonnenwinde in hoher Höhe reagieren, so der Sternenexperte. Rötliche Töne, wie aktuell wahrnehmbar, werden durch eine Reaktion mit Stickstoff erzielt. Entsprechend eines elfjährigen Sonnenzyklusses erwartet Olaf Graf im ersten Halbjahr 2024 weiterhin gute Chancen auf Polarlichter über Sachsen.