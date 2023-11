Über Teilen Thüringens sind am Sonntagabend Polarlichter zu sehen gewesen. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios war das ungewöhnliche Spektakel unter anderem im Kreis Nordhausen in Kleinfurra, Oberböhmsdorf bei Schleiz sowie in Wolfsburg-Unkeroda im Wartburgkreis zu sehen.

In Deutschland sind Polarlichter selten zu sehen, da sie normalerweise in den polaren Regionen auftreten - näher am magnetischen Nordpol. Selbst wenn die Bedingungen optimal sind, um sie zu beobachten, können Wolken und Lichtverschmutzung die Sichtbarkeit beeinträchtigen. Wegen der gesteigerten Sonnenaktivität sind sie seit Jahresbeginn auch häufiger in unseren Regionen zu sehen.