Mehrere Mitglieder der AfD in Sachsen sind dem Verfassungsschutz als Reichsbürger bekannt. Darüber hinaus hätten sich Parteimitglieder und der AfD-Kreisverband Mittelsachsen verharmlosend zum Reichsbürger Peter Fitzek geäußert, teilte das Innenministerium in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz (Linke) mit.

Bildrechte: dpa

Die Antwort des Ministeriums erhält auch Angaben über Verbindungen von AfD-Mitgliedern zur rechtsextremen Szene. So hieß es in der Antwort: "Mehrere sächsische AfD-Mitglieder nahmen an der Eröffnungsfeier des 'Identitären Hausprojekts Zentrum Chemnitz' in Chemnitz teil. Im Jahr 2023 kam es wiederholt zu Teilnahmen von sächsischen AfD-Mitgliedern und AfD-Funktionären an Veranstaltungen der Partei 'Freie Sachsen' auf regionaler Ebene. Mit dem rechtsextremistischen 'Compact-Magazin' und dessen Chefredakteur Jürgen Elsässer kooperierte die AfD in Sachsen mehrfach". Die "Identitäre Bewegung" (IB) und die "Freien Sachsen" sind vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft.

Weiter gab das Innenministerium bekannt, dass die AfD-Kreistagsfraktion im Erzgebirgskreis sowie der Vorsitzende der Kreistagsfraktion von "Die Heimat" (vormals Nationalsozialistische Partei Deutschlands) eine formelle Kooperation eingegangen seien, indem ein gemeinsamer Antrag zur Verhinderung eines geplanten Flüchtlingsheims in den Kreistag eingebracht wurde.

Widerspruch zu offizieller Unvereinbarkeitsliste der AfD Offiziell stehen sowohl die "Freien Sachsen" als auch die "Identitäre Bewegung" und "Reichsbürger" auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD für eine Mitgliedschaft. Wer Mitglied dieser Gruppierungen ist, kann demnach nicht in die AfD eintreten.