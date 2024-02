17:10 Uhr | Ticker-Ende

17:00 Uhr | Ostbeauftragter: Respekt für Mut in kleinen ostdeutschen Städten

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hat die Bedeutung von Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gerade in den östlichen Bundesländern unterstrichen. "Es ist schön, wenn am Brandenburger Tor demonstriert wird", sagte der SPD-Politiker. "Aber es ist mutiger, in den kleinen ostdeutschen Städten auf die Straße zu gehen. Dort ist es sehr wichtig, die Schweigespirale für die Mitte zu brechen", betonte der aus Thüringen stammende Schneider.



Am Sonnabend gab es neben der großen Kundgebung in Dresden auch eine Versammlung in Glauchau. Am Sonntag sind Demonstrationen in Markranstädt, Grimma, Freiberg, Schkeuditz, Eilenburg, Pegau, Marienberg, Aue-Bad Schlema und Dippoldiswalde angemeldet.

16:55 Uhr | Erste Bilanz der Polizei

Die Polizei informiert, dass die Kundgebung beendet ist. Sie sei weitgehend störungsfrei verlaufen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Insgesamt waren den Angaben zufolge 250 Polizisten im Einsatz. Die Dresdner Polizei wurde dabei von der sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

16:45 Uhr | Pizza zum Demo-Ende

Nach vier Stunden ist die Kundgebung auf dem Theaterplatz beendet. Als Dankeschön verteilt das Pizza-Kollektiv Pizza an die Teilnehmenden. Bildrechte: MDR/Eleonore Grahovac

16:40 Uhr | DGB-Landeschef Schlimbach: Demokratie ist kein Wohlfühlprogramm

Auf der Abschlusskundgebung ruft DGB-Landeschef Markus Schlimbach dazu auf, der Sprache des Hasses zu widersprechen. "Demokratie ist kein Wohlfühlprogramm", so der Gewerkschafter. Ob am Küchentisch, in Betrieben oder der Verwaltung - überzeugte Demokraten müssen tagtäglich Rückgrat zeigen. "Wir sind die Brandmauer, ihr seid die Brandmauer", ruft Schlimbach den Menschen zu.

16:30 Uhr | Videobotschaft von Christian Friedel

Der Dresdner Schauspiel-Star Christian Friedel schickt eine Videobotschaft an die Kundgebungsteilnehmer. Er ist erkrankt und kann nicht persönlich teilnehmen. Friedel appelliert an die Dresdner, nicht nachzulassen und weiter gegen Rechtsextremismus auf die Straße zu gehen. "Bitte behaltet dieses Engagement bei und geht auf die Straße", so Friedel. Bildrechte: MDR / Eleonore Grahovac

16:15 Uhr | Kirchenvertreter gegen Fremdenfeindlichkeit

Vertreter der beiden großen Kirchen treten ans Rednerpult. Der evangelische Landesbischof Tobias Bilz zeigt sich erfreut über die vielen Teilnehmer. Man sei hier, um die freiheitlich demokratische Grundordnung zu schützen. Bilz betont, dass niemand wegen seiner Herkunft diskriminiert werden dürfe. "Wer sich dem Fremden verschließt, verliert Gottes Segen für sein eigenes Leben", so Bilz. Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers sagt mit Verweis auf Artikel 1 des Grundgesetzes: "Niemand braucht in unserem Land Angst zu haben. Egal woher er kommt, egal was er glaubt, wie gesund er ist, wie er aussieht, wen er liebt - werdet Hoffnungsmacher und bleibt zuversichtlich."

16:00 Uhr | Teilnehmer: Fehler nicht wiederholen

Rico und Kerstin Glesner nehmen an der heutigen Demonstration teil, weil sie die Fehler ihrer eigenen Großeltern nicht machen wollen. Sie wollen verhindern, dass sich so etwas wie die NS-Regierung wiederholt. Bildrechte: MDR/Eleonore Grahovac

15:45 Uhr | Der Demozug kommt wieder auf dem Theaterplatz an

Bildrechte: MDR/Konstantin Hess

Der Demozug erreicht wieder den Theaterplatz. Weitere politische Statements sind angekündigt. Die ersten Menschen verlassen die Veranstaltung.

