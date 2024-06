In Sachsen haben sich rechtsextreme und rechtspopulistische Einstellungen verfestigt. Das sagt Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz mit Blick auf die Ergebnisse der Kommunalwahlen im Freistaat, aus denen die AfD als stärkste Kraft hervorgegangen ist. Das zeuge davon, dass sich Teile der Bevölkerung von der Demokratie abgewandt hätten und in Kauf nähmen, dass mit einer anderen Systemordnung gespielt werde. Das sei hochproblematisch, so der Politikprofessor. Der Rechtspopulismus habe ein Problem mit wichtigen Säulen der Demokratie, wie etwa Medienfreiheit oder Pluralismus.