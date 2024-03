MDRfragt Mehrheit ist gegen geplante Cannabis-Legalisierung

Eine Mehrheit der Teilnehmenden von MDRfragt ist gegen die geplante Legalisierung von Cannabis. Allerdings aus unterschiedlichen Gründen. "Ich befürchte, dass noch mehr junge Menschen diese Droge konsumieren werden, weil der Zugang nun einfacher ist. Es wird schlichtweg cool sein, Cannabis zu konsumieren. Wer im Freundeskreis nicht mitmacht, wird ausgeschlossen", schreibt MDRfragt-Mitglied Eileen (26) aus dem Harz. "Eine legale Form des Konsums kann durchaus Sinn machen. Das geplante Gesetz ist jedoch ein heilloser Wirrwarr. So wird der Schwarzmarkt nicht bekämpft", findet Enrico (50) aus dem Landkreis Bautzen. Eileen und Enrico lehnen wie eine deutliche Mehrheit der Befragten die geplante Legalisierung von Cannabis ab. Die Kommentare der beiden stehen zudem stellvertretend für das, was sehr viele Menschen in der aktuellen Befragung äußern: Kritik an der Freigabe an sich und Kritik am Gesetz dazu.

Insgesamt sprechen sich 63 Prozent der Teilnehmenden aus der MDRfragt-Gemeinschaft gegen die Pläne zur Freigabe von Cannabis aus. Dabei steigt der Anteil der Gegner der Legalisierung mit dem Alter. Bei den 16- bis 29-Jährigen befürwortet noch eine Mehrheit (55 Prozent) die Freigabe. Bei den älteren Befragten überwiegt der Anteil der Gegner.

Warum sich die Befragten für eine Legalisierung aussprechen

Zu den Befürwortern der Legalisierung gehört Jan (24) aus dem Landkreis Hildburghausen, der wie viele MDRfragt-Mitglieder auch auf andere bereits legal erhältliche Suchtmittel wie Alkohol hinweist: "Auch hier gibt es viele, die es über ein gesundes Maß konsumieren und unter seinem Einfluss Mist bauen. Hier sagt aber niemand, dass Alkohol verboten werden soll."

Was legal ist, verliert seinen Anreiz. MDRfragt-Teilnehmerin Sandra (49), Landkreis Zwickau

MDRfragt-Teilnehmerin Sandra (49) aus dem Landkreis Zwickau begründet ihre Zustimmung zur Legalisierung knapp so: "Was legal ist, verliert seinen Anreiz." Bei Menschen über 65 befürwortet nur noch jeder und jede Vierte die geplante Legalisierung (23 Prozent). Eine von ihnen ist Anne (68) aus dem Landkreis Gotha: "Ich halte den Konsum von Cannabis für genauso überflüssig, lästig und vor allem schädigend wie den von Alkohol und Nikotin. Eine Kriminalisierung führt nur auch noch zu sozialen Schäden. Wahrscheinlich ist die Legalisierung das kleinere Übel."

Ein Drittel hofft, dass der Schwarzmarkt eingedämmt wird

Das Gesetz für die Freigabe sieht genau zwei Wege für Erwachsene vor, in Zukunft legal an Cannabis zu kommen: Eigenanbau und die Mitgliedschaft in einem so genannten "Cannabis Social Club". Von den Befragten hält es jeder und jede Dritte (31 Prozent) für wahrscheinlich, dass damit künftig weniger Cannabis mit gefährlichen Verunreinigungen konsumiert wird. Dazu schreibt Constance (48) aus dem Erzgebirgskreis: "Bevor sich Cannabis illegal aus dem Ausland besorgt wird und dieses vielleicht gestreckt ist, verunreinigt oder andere Substanzen enthält, ist es doch legal mit Regeln besser kontrollierbar." Rund ein Drittel der Teilnehmenden (31 Prozent) teilt die Ansicht, durch die Freigabe könnte der Schwarzmarkt für Cannabis möglicherweise eingedämmt werden.

"Warum sollte man auf dem Schwarzmarkt kaufen, wenn man gutes und sauberes Cannabis legal bekommt?", fragt Anke (54) aus Leipzig. Alexander (44) aus Weimar gibt zu bedenken: "Das wird ein Marathon, kein Sprint. Wenn Cannabis-Produkte gut verfügbar sind und die Qualitätskriterien sowie die Qualitätskontrollen eingespielt und bekannt sind, wird der Schwarzmarkt für Cannabis auch zurückgehen." Das Argument schließlich, andere Suchtmittel wie Alkohol oder Nikotin seien legal zu erwerben, überzeugt offenbar jeden und jede dritte Befragte (30 Prozent). Vier von zehn Befragungsteilnehmenden geben allerdings auch an, aus ihrer Sicht habe eine Freigabe keinerlei Vorteile.

Das wird ein Marathon, kein Sprint. MDRfragt-Teilnehmer Alexander (44) aus Weimar

Befürchtung: Wer Cannabis nicht einfach kaufen kann, weicht auf Schwarzmarkt aus

Den Bezug über die Anbauvereinigungen der "Cannabis Social Clubs" hält nur jeder und jede achte Befragte (13 Prozent) für richtig. "Ich wäre schon mal neugierig, Cannabis zu testen. Aber dafür extra in einen 'Club' eintreten, das möchte ich nicht", schreibt Katrin (53) aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. "Die Clubs erzeugen ein Gefühl der Überwachung, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren", findet Saskia (33) aus dem selben Landkreis.

Die Clubs erzeugen ein Gefühl der Überwachung, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. MDRfragt-Teilnehmerin Saskia (33), Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Besser geeignet für den Bezug wären aus Sicht vieler Befragter Fachgeschäfte (31 Prozent) oder auch Apotheken (33 Prozent). "Spezielle Läden wie wir sie bereits für Tabak haben, könnten auch für ein Cannabisangebot sorgen", schlägt Lukas (28) aus Halle/Saale vor. Ähnliche Modelle funktionierten in anderen EU-Staaten ebenfalls. Peter (58) aus dem Landkreis Meißen schreibt: "Es gibt in vielen skandinavischen Ländern extra Geschäfte für Alkohol. Ich wäre auch dafür, hochprozentigen Alkohol und Cannabis in solchen Geschäften zu verkaufen", schreibt . In vielen Kommentaren schreiben die Befragten, der Schwarzmarkt werde nicht eingedämmt, wenn der Bezug so aufwendig bleibe wie im aktuellen Gesetz geregelt. Knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) spricht sich schließlich dafür aus, Cannabis grundsätzlich nur für medizinische Zwecke legal abzugeben. Der Verkauf für den Eigenkonsum als Genussmittel sollte verboten bleiben.

Mehrheit erwartet mehr Cannabis-Konsum

Acht von zehn Befragten (79 Prozent) erwarten, dass nach einer Freigabe mehr Cannabis gekauft und konsumiert wird. Einige MDRfragt-Teilnehmer schreiben dazu ganz offen, sie würden die Droge selbst auch probieren. Sie hätten sich aber bisher nicht getraut. "Ich bin nicht abgeneigt, es einmal zu probieren, weil ich neugierig bin und es bisher verboten war", schreibt Matthias (75) aus Mittelsachsen. "Vielleicht werden mehr Menschen sich trauen, Cannabis zu probieren oder für medizinische Zwecke zu benutzen: ich zum Beispiel", kommentiert ein 44-jähriger MDRfragt-Teilnehmer aus Halle/Saale. Eva-Maria (74) aus dem Vogtlandkreis glaubt jedoch nicht daran, dass in Deutschland mehr Cannabis genutzt wird – zumindest nicht auf lange Sicht. "In den ersten Monaten wird es einen erhöhten Konsum geben, der sich aber relativ schnell einpegeln und normalisieren wird. Denn nur was verboten ist, ist interessant und reizvoll."

Ich bin nicht abgeneigt, es einmal zu probieren, weil ich neugierig bin und es bisher verboten war. MDRfragt-Teilnehmer Matthias (75) aus Mittelsachsen