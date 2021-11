Zu langsames Impftempo Sachsen kündigt mehr Impfstellen an

Hauptinhalt

Nirgends in Deutschland geht das Impfen aktuell so schleppend voran wie in Sachsen. Das liegt im Moment aber nicht nur an Impfgegnern, sondern auch daran, dass die, die sich impfen lassen wollen, oft gar nicht so schnell an eine Impfung kommen. Über Stunden trotzen viele Wind und Wetter in den Warteschlangen. Der Freistaat und das DRK wollen das Tempo jetzt durch neue Impfstellen erhöhen – eine davon wird in der Arena Leipzig errichtet.