In mehreren sächsischen Städten haben am Montagabend Menschen gegen die behördlichen Auflagen des Corona-Schutzes demonstriert und dabei mehrfach Hygieneregeln missachtet. In Annaberg-Buchholz hat die Polizei nach Reporterangaben gedroht, eine angemeldete Demo von Kritikern der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen zu beenden. Wie die Polizei mitteilte, waren 145 Beamte im Einsatz. Bis zu 450 Demonstranten hatten sich auf dem Markt der Erzgebirgsstadt versammelt. Zu Zwischenfällen sei es jedoch nicht gekommen. Der Reporter berichtete aber von einer angespannten Stimmung. So sei die Polizei ausgepfiffen worden, als sie die Versammlungsauflagen verlas, die offenbar zuvor missachtet worden waren. Auch in Zwönitz hatten etwa 150 Menschen gegen die Schul- und Kitaschließungen protestiert. Ein Reporter berichtet, viele hätten keinen Mund-Nase-Schutz getragen. Die Polizei begleitete die Demonstration den Angaben zufolge mit rund zehn Beamten.

Ähnliche Proteste gab es in Dresden, Meißen, Riesa und in Torgau. Wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht erhielten sechs Teilnehmer in Dresden eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Gegen einen 53-Jährigen wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Er hatte ein falsches Attest über eine Maskenbefreiung vorgelegt. Laut Polizei standen die Teilnehmer in Meißen und Riesa der "Querdenken"-Gruppe nahe.



Bereits am Montagvormittag hatten Eltern in Annaberg gegen Schul- und Kitaschließung protestiert, am Sonnabend war eine Demo in Aue eskaliert.