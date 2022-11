Ines Kummer (B'90/Die Grünen), Sprecherin für Landesentwicklung (Archivbild) Bildrechte: Elenor Breusing

Kritik am Beteiligungsprozess kam auch vom grünen Koalitionspartner. "Damit der Strukturwandel gesamtgesellschaftlichen Schwung und Rückhalt bekommt, reicht es nicht aus, wesentliche Entscheidungen in Altherrenrunden zu treffen", kritiserte die Grünen-Abgeordnete Ines Kummer. Noch immer warte man auf eine Bürgerbeteiligungskonzeption im Strukturwandelprozess. Zudem seien unbedingt Maßnahmen notwendig, um die Mobilität in der Fläche etwa durch den ÖPNV zu stärken, nicht zuletzt, weil dies auch ein Standortfaktor sei. "Wenn wir ein Großforschungsprojekt in der Lausitz ansiedeln, sollten wir zukunftsfähige und moderne Mobilität in der Fläche viel stärker mitdenken", meinte Kummer.