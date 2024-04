Fluchtbekämpfung Migrationsforscher: EU-Asylreform wird an Migrationskrise wenig ändern

Hauptinhalt

13. April 2024, 18:13 Uhr

Das Europaparlament in Brüssel hat in der vergangenen Woche der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems zugestimmt. Die zehn Gesetzesvorschläge sollen die Migration in die EU begrenzen und steuern. Der Migrationsforscher Gerald Knaus hält die Reform aber für wenig zielführend.