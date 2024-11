Ein bisheriger Entwurf des CDU-Finanzministers Hartmut Vorjohann sieht an einigen Positionen drastische Kürzungen um 50 bis sogar 80 Prozent des bisherigen Etats vor. Dabei geht es unter anderem um Personalkosten des Landes, aber auch um Förderprogramme.

Was die Handlungsfähigkeit der Ressorts betrifft, ist es für viele ein starker Einschnitt, der natürlich auch einen entsprechenden Diskussionsbedarf nach sich zieht.

Das erklärte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Dienstag und so stand der Entwurf bei der Kabinettssitzung nicht auf der Tagesordnung. Mit dem Doppelhaushalt ist voraussichtlich nicht vor Mitte nächsten Jahres zu rechenen. Bis dahin hat theoretisch der Finanzminister das letzte Wort darüber, wer wie viel Geld bekommt.

Scharfe Kritik gab es ebenfalls von Linken und Grünen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen Franziska Schubert hält den Vorschlag für verfassungsrechtlich bedenklich. Zwar seien Einsparungen auch in einem Übergangshaushalt möglich, aber man müsse sich an die vorhandene Haushaltsstruktur halten.

Währenddessen führt die Hängepartie um den Haushalt zu ganz praktischen Problemen, zum Beispiel beim Leipziger Verein "Offener Dialog e.V." Hannah Schwochow und ihr Team aus fünf Psychologen und Ergotherapeuten begleiten Menschen in seelischen Krisen, wie etwa depressiven oder psychotischen Phasen. Sie bieten schnelle, oft auch erste Hilfe unabhängig von Therapieplatz und Diagnose, indem sie mit den Betroffenen und ihren Angehörigen sprechen. Rund 350 Menschen konnte der Verein so in diesem Jahr bereits helfen. Möglich ist das nur durch Spenden und Fördermittel, unter anderem des Freistaates Sachsen. Diese laufen aber mit dem derzeitigen Haushalt zum Jahresende aus.