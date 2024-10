Deshalb sind etwa in der Gemeinde Grabfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen höhere Elternbeiträge in der Diskussion. Auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN hieß es aus der Gemeinde, eine Elternversammlung sei nächste Woche vorgesehen. Derzeit zahlen die Eltern nach Gemeinde-Angaben etwa neun Prozent der Kosten. Dieser Anteil könnte auf bis zu 20 Prozent wachsen.

Auch die Löhne hätten zuletzt in Kindergärten steigen müssen. Das treibe den nötigen Zuschuss der Gemeinde nach oben. Zugleich werde gerade diskutiert, einen Kindergarten-Standort mit aktuell neun Kindern zu schließen, weil sich mit so wenigen Kindern kein Kindergarten betreiben lasse.

30 Prozent höhere Gebühren in Bad Salzungen angedacht

In Bad Salzungen sind aus ähnlichen Gründen 30 Prozent höhere Gebühren angedacht. Die Auslastung in den städtischen Kindergärten sei von 100 Prozent im Jahr 2019 auf inzwischen 77 Prozent zurückgegangen, war vom Beigeordneten Hans Knott (CDU) zu erfahren. Noch sei aber keine Kindergarten-Schließung geplant, das Personal solle gehalten werden.

Knott sagte auch, ob sich die Stadt das künftig leisten könne, sei fraglich. Die Kombination aus weniger Kindern, steigenden Löhnen für die Erzieher und einem besseren Betreuungsschlüssel drückten aufs Geld.

Die Stadt Leinefelde-Worbis spürt auch eine geringere Auslastung der Kindergärten, die Zahl der Geburten habe in den letzten zwei Jahren um etwa 20 Prozent abgenommen. Noch seien die Kindergärten zwar gut ausgelastet. Halte der Trend jedoch an, müssten die Strukturen überdacht werden. Am aktuellen Neubau in Kallmerode werde man festhalten, weitere Neubauten seien aber nicht geplant.

In Jena sollen 500 Plätze und mehrere Kindergärten wegfallen

In der Stadt Jena sollen hingegen in den nächsten Jahren gleich mehrere Kindergärten geschlossen werden. Perspektivisch gibt es etwa 800 Betreuungsplätze zu viel. Vorerst will die Stadt etwa 500 davon abbauen. Durch Umstrukturierungen könnten mehrere Kindergärten an andere Standorte umziehen.

Die Landgemeinde Heringen will an ihren vier Kindergärten festhalten - auch weil es nach einer Schließung absehbar schwierig sei, einen Kindergarten wieder aufzumachen. Die Einrichtungen in den Ortsteilen Windehausen und Uthleben sollten aber unter einer gemeinsamen Leitung zusammengefasst werden

Personal soll vielerorts gehalten werden

In der Gemeinde Bad Tabarz hofft man derweil auf höhere Auslastung durch einen Kindergarten-Neubau. Bürgermeister David Ortmann (SPD) sagte MDR THÜRINGEN, man hoffe, Kinder aus anderen Orten durch gute Bedingungen für sich zu gewinnen.

Von den katholischen Einrichtungen im Bistum Erfurt ist zu erfahren, dass der Fachkräftebedarf mit Weitsicht gestaltet werden soll. Der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern bleibe hoch, das Personal solle also trotz Rückgangs der Kinderzahl gehalten werden.