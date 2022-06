Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Bad Lausick - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Lausick gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Michael Hultsch tritt als Einzelkandidat an. Hultsch hat seit 2015 das Amt des Bürgermeisters inne. Der vierfache Familienvater und ehemals selbstständige Apotheker will seine Arbeit im Rathaus fortsetzen. In den kommenden sieben Jahren plant er ein neues Stadtgebiet und hat sich die Anerkennung der Stadt als Kneippkurort zum Ziel gesetzt.