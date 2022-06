Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Groitzsch - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Groitzsch gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Maik Kunze tritt für die CDU an. Kunze ist seit fast 20 Jahren Bürgermeister von Groitzsch. Auf Kunzes Agenda für eine neue Amtszeit steht der Ausbau der Infrastruktur der Stadt; Kitas und Schulen will er weiter in Schuss halten. Zudem soll der Kulturbetrieb nach zwei Jahren Pandemie wieder aufblühen.