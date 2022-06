Dass Parteien in Grimma keine Rolle große Rolle mehr spielen, findet Berger auf kommunaler Ebene gut. Was Berger gut findet, ist für andere Stadträte ein Problem. Denn ob die Zusammensetzung des Stadtrats auch die Mehrheitsverhältnisse in der Stadtgesellschaft widerspiegelt, zweifelt auch Linken-Stadtrat Maximilian Schöppe an und wirft Berger "ein merkwürdiges Verständnis von Demokratie" vor. 2019 hatte er bei den Stadtratswahlen selbst auf Listenplatz 1 für die Freien Wähler kandidiert, obwohl er nicht gleichzeitig Stadtrat und OBM sein kann. "Er holte alleine 20 Prozent aller Stimmen, was seiner Liste ein Ergebnis von 40 Prozent bescherte und alle anderen marginalisierte", berichtet Schöppe. Mit den 13 Stadträten seiner Fraktion (27 sind es insgesamt) könne er nun "durchregieren", meint der Linken-Politiker. "Kommunalrechtlich mag dieses Vorgehen in Sachsen legal sein, moralisch vertretbar ist es meines Erachtens nicht."

Die Wahl am Sonntag sei vor dem von Schöppe erwähnten Hintergrund auch eine Meinungsumfrage, ergänzt Burdukat. "Menschen wie ich, sind in diesem Stadtrat nicht vertreten", meint er. "Wenn ich am Sonntag nur fünf Prozent bekommen sollte, dann sind wir in der Minderheit und die Zusammensetzung des Stadtrates in der Form auch in Ordnung." Bei einem anderen Ergebnis müsse darüber nachgedacht werden, wie es in Zukunft weitergehen soll.