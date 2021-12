Zuvor hatte die Polizei am Freitag bereits in Freiberg und Leipzig-Großzschocher Proteste gegen die Corona-Maßnahmen aufgelöst. Die sächsische Corona-Notfallverordnung lässt derzeit nur Versammlungen mit maximal zehn Menschen an einem festen Ort zu. Bereits am Montag hatte es in mehreren Städten Proteste gegeben. Die Polizei ließ die Menschen gewähren und war dafür kritisiert worden.