CDU-Kandidatin Romina Barth ging im ersten Wahlgang möglicherweise mit einem Amtsinhaberinnen-Bonus ins Rennen, wie eine Straßenumfrage von MDR SACHSEN zeigte. "Ich erwarte, dass die Alte die Neue wird, weil sie viel geschafft hat in Torgau", sagt ein Mann. Eine Passantin ergänzt: "Ich denke, dass sie im gleichen Rhythmus weitermacht, dass das genauso funktioniert mit ihr." Eine andere Frau wünscht sich allerdings eine "bessere Organisation mit den Parkplätzen, weil es einfach schlecht ist hier in der Stadt einen Parkplatz zu finden, auch für Anwohner, nicht nur für Gewerbetreibende."



Barth selbst, die bei ihrem Amtsantritt 2015 mit damals 32 Jahren die jüngste Oberbürgermeisterin Deutschlands war, sieht in den kommenden Jahren die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum als eine der wichtigsten Aufgaben. Auf ihrer Agenda stehen auch die nachhaltige Bewirtschaftung des Landesgartenschau-Geländes, mehr barrierefreie Fußwege und Investitionen in die Torgauer Ortsteile. Romina Barth ist seit 2015 OB in Torgau und will das auch bleiben. Die 39-Jährige strebt eine zweite Amtszeit an. Bildrechte: MDR/Mathias Schaefer

Für eine weitere Amtszeit Barths hatte sich auch der AfD-Kreisverband Nordsachsen ausgesprochen.

Einer von zwei Herausforderern ist Michael Bagusat-Sehrt. Der 47-Jährige ist Mitglied der Partei Die Linke und wird für seine Kandidatur von den Grünen und der SPD unterstützt. Der langjährige Stadtrat will nun selbst die Geschicke der Stadt lenken. "Es gab viele Sachen, an denen habe ich auch Kritik geäußert. So kennt man mich und ich sage immer, nur meckern zählt nicht, da muss ich auch Veränderungen angehen wollen und deshalb auch meine Kandidatur."



Auch er hat das Thema barrierefreie Fußwege auf dem Schirm. Daneben sind ihm eine bessere Infrastruktur und bezahlbarer Wohnraum ein Anliegen. Ihm schwebt beispielsweise ein Generationswohnen vor. "Warum wird nur Seniorenwohnen gemacht? Warum nicht solche Projekte aufstellen, Mietwohnungen schaffen, nicht nur Eigenheime?" Michael Bagusat-Sehrt geht bei der OB-Wahl in Torgau für Linke, Grüne und SPD an den Start. Er ist seit langer Zeit Stadtrat in Torgau. Bildrechte: MDR/Mathias Schaefer

Bagusat-Sehrt hatte nach der OB-Wahl im Sommer 2015 Einspruch gegen die Rechtmäßigkeit der Wahl eingelegt. Hauptpunkt war ein seiner Meinung nach nicht rechtmäßige Auftritt vom damaligen sächischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. Tillich hatte Torgau besucht. Bagusat-Sehrt sah darin eine Verletzung geltendes Rechts, wonach Amtsträger nicht mit ihrer Funktion als Unterstützer auftreten dürfen. Nachdem das Landratsamt den Einspruch zurückgewiesen hatte, reichte Bagusat-Sehrt Klage ein. Im April 2016 wies das Verwaltungsgericht Leipzig die Klage zurück.

Als Einzelkandidat ging Henrik Simon ins Rennen. Der 50-Jährige arbeitet beim Landratsamt Nordsachsen, bringt Erfahrung in der Verwaltung und als Unternehmensberater mit. Dringend gelöst werden müssen in seinen Augen Probleme rund um die Modernisierung der Verwaltung und vor allem der Ärztemangel. "Es gibt keinen Kinderarzt in Torgau, wo man sofort eine Lösung schaffen und auch die Verwaltung aktiv werden muss und nicht nur die Kassenärztliche Vereinigung das dort abstellen kann."



Mit einem Einzug ins Rathaus würde Henrik Simon die Stadt bekannter machen wollen. Simon und seine Frau sind beide in Torgau geboren und haben ihre beiden Kinder hier großgezogen. "Es ist ganz wichtig, dass die, die hier sind, sich zum einen für Torgau engagieren und zum anderen mit viel Herzblut auch die Liebe für Torgau nach außen tragen." Eine Zukunftsstrategie 2030, wie er sie derzeit für das Landratsamt Nordsachsen betreut, hält er auch für die Stadt Torgau für notwendig. Einzelkandidat Henrik Simon will seiner Geburtsstadt zu mehr Bekanntheit verhelfen. Bildrechte: MDR/Mathias Schaefer