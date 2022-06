Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Schmölln-Putzkau - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Schmölln-Putzkau gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Achim Wünsche tritt als Einzelkandidat an. Wünsche ist seit 2015 Bürgermeister von Schmölln-Putzkau. Bei der Wahl 2015 holte er 77,6 Prozent der Stimmen - als jüngster Bürgermeister Sachsens. Der heute 33-Jährige will nun in eine zweite Amtszeit starten.