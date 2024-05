Bildrechte: imago images/Shotshop

Kommunalwahl 2024 Vogtlandkreis wählt Kreistag - Herausforderungen werden größer

28. Mai 2024, 12:06 Uhr

Nach den Wahlen zum Kreistag des Vogtlandkreises wird das Gremium neu zusammengesetzt sein. Eine Partei tritt nicht mehr an, drei bisher nicht im Kreistag vertretene Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen wollen in den Kreistag einziehen. Ganz gleich, wie die politische Zusammensetzung des Gremiums nach der Wahl am 9. Juni aussieht - die finanzielle Situation des Landkreises lässt den Kreisräten wenig Spielräume.