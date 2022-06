In den sechs Landkreisen, in denen die Amtsinhaber nicht mehr angetreten sind, müssen Wählerinnen und Wähler erneut am 3. Juli ihre Stimme abgeben. Da keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht hat, also mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen im jeweiligen Kreis, ist ein zweiter Wahlgang nötig. Dann benötigen die Kandidaten nur noch die einfache Mehrheit. Wer die meisten Stimmen hat, wird künftiger Landrat. In folgenden Landkreisen muss laut vorläufigem Endergebnis erneut abgestimmt werden:



Landkreis Bautzen

Udo Witschas (CDU) 38,4 Prozent; Frank Peschel (AfD) 28,1 Prozent; Alex Theile (SPD, Linke, Grüne/Bündnis 90) 25 Prozent; Tobias Jantsch (Einzelbewerber) 8,6 Prozent.



Vogtlandkreis

Thomas Hennig (CDU) 42,0 Prozent; Roberto Rink (AfD) 23,4 Prozent; Uwe Drechsel (Einzelbewerber) 16,0 Prozent; Janina Pfau (Linke) 9,6 Prozent; Thomas Fiedler (SPD) 8,9 Prozent.



Landkreis Zwickau

Carsten Michaelis (CDU) 30,7 Prozent; Dorothee Obst (Freie Wähler) 24,4 Prozent; Andreas Gerold (AfD) 21,1 Prozent; Jens Juraschka (SPD) 10,1 Prozent; Alexander Weiß (Linke) 8,5 Prozent; Jens Haustein (die Basis) 2,8 Prozent; Raphael Roch (FDP) 2,5 Prozent.



Landkreis Görlitz

Stephan Meyer (CDU) 46,3 Prozent; Sebastian Wippel (AfD) 35,5 Prozent; Sylvio Arndt (Einzelbewerber) 10,1 Prozent; Kristin Schütz (FDP) 8,1 Prozent.



Landkreis Mittelsachsen

Dirk Neubauer (Einzelbewerber) 41,3 Prozent; Sven Liebhauser (CDU) 30,0 Prozent; Rolf Weigand (AfD) 28,7 Prozent.



Erzgebirgskreis

Rico Anton (CDU) 26,3 Prozent; Volker Weber (Freie Wähler) 20,0 Prozent; Torsten Gahler (AfD) 17,8 Prozent; Simone Lang (SPD) 13,0 Prozent; Stefan Hartung (Freie Sachsen) 10,0 Prozent; Timo Günther (FDP) 7,3 Prozent; Holger Zimmer (Linke) 5,5 Prozent.