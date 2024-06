Bildrechte: IMAGO/Future Image

Stimmzettel unvollständig Kommunalwahl in Schlottwitz bei Glashütte verschoben

05. Juni 2024, 16:07 Uhr

Am 9. Juni wählen die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen ihre Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte für die kommenden fünf Jahre. Auch die Ortschaftsräte in 206 Gemeinden werden gewählt. Nur nicht in Schlottwitz, einem Ortsteil von Glashütte. Nicht, weil die Bürgerinnen und Bürger wahlfaul wären - sie dürfen an diesem Tag nicht wählen. Schuld daran ist ein kleiner, aber sehr entscheidender Fehler auf den Wahlzetteln.