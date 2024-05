Harte Konflikte für den Kreistag werfen ihre Schatten voraus - so wie die Windräder, die über dem Wilsdruffer Bürgermeister Ralf Rother (CDU) rotieren. Zwei Prozent der Fläche überall in Deutschland sollen künftig für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen, das hat die Bundesregierung beschlossen. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist der Nationalpark ausgenommen - alle anderen Regionen werden um so stärker betroffen sein.