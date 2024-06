Die Evangelischen Akademien in Ostdeutschland warnen vor der Europawahl vor der Stimmabgabe für "autoritäre, institutionsfeindliche Bewegungen und Parteien". In schwierigen Zeiten stimmten Menschen im Bedürfnis nach Kontrolle und einfachen Antworten solchen Gruppierungen oft zu. Doch deren Ziele widersprächen oft den Interessen der sie wählenden Menschen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Evangelischen Akademien in Berlin, Dresden, Wittenberg, Neudietendorf und Rostock.



Der Direktor der Evangelischen Akademie in Wittenberg, Christoph Maier sagte, es werde sich jetzt zeigen, "dass wir starke Institutionen haben und sprichwörtlich in guter Verfassung sind."Freiheit und Mitbestimmung durch starke Repräsentanz seien die Werte, die sich durchsetzen werden.