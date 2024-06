Dass Leonhard Weist ausgerechnet in der SPD seine politische Heimat gefunden hat, ist kein Zufall. Seine Familie habe eine lange sozialdemokratische Arbeitertradition. So sei sein Vater, Thomas Weist, in einer kinderreichen Familie in Hannover aufgewachsen. Am Sonntag wurde der Jurist bei einer Krankenkasse ebenfalls für die SPD in den Radebeuler Stadtrat gewählt. Vom Parteieintritt seines Filius habe er seinerzeit übrigens erst 14 Tage später erfahren. "Mein Vater hat mich nicht in die Politik gedrängt", sagt er. Über politische Themen gesprochen, wurde in der Familie aber immer.



Nach seiner Botschaft an seinen Parteifreund und Bundeskanzler Olaf Scholz gefragt, sagt Weist: "Passe auf, wie es weitergeht und flirte nicht mit rechten Ideen." Unter Genossen duzt man sich. Der junge Radebeuler denkt bei seiner Mahnung insbesondere an die diskutierten Abschiebungen von Schwerstkriminellen nach Afghanistan. Ein drohendes Ende der traditionsreichen Volkspartei SPD kann Leonhard Weist übrigens nicht erkennen, sagt er auf Nachfrage. Nun startet der Jungsozialist zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr bei einem Bundestagsabgeordneten seiner Partei in Berlin, hat dabei regelmäßig Arbeitstage in Radebeul eingeplant.