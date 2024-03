Selbstverwaltung stärken Innenminister will mehr Befugnisse für Kommunen

Mehr "Beinfreiheit" für Sachsens Landkreise, Städte und Gemeinden, das will Innenminister Armin Schuster erreichen. In einer Fachregierungserklärung im Landtag sagte der CDU-Politiker: "Wir vertrauen in Entscheidungskompetenz vor Ort und geben Verantwortung dahin, wo sie hingehört." Der Überregulierung und einer diktierenden Politik von oben nach unten müsse man etwas entgegensetzen.

So sollten Kommunen auf eigenen Antrag hin von landesrechtlichen Vorgaben zeitweise abweichen können. Außerdem solle in Sachsen die Zweckbindung von Fördermitteln gelockert werden. Als weitere Vorhaben nannte Schuster die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, mehr Volks- oder Bürgerentscheide sowie eine flächendeckende und digitalisierte Ehrenamtskarte. "Das ist ein starkes Signal vor den Kommunalwahlen, denn die Möglichkeit der Mitgestaltung wird wachsen," so Schuster. Die Kommunalwahlen in Sachsen finden am 9. Juni statt.