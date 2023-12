Das Bild, was unsere Demokratie auf allen politischen Ebenen – befeuert durch unsere Mediengesellschaft – in den vergangenen Jahren abgegeben hat, ist fürwahr in einzelnen Punkten nicht immer das Beste gewesen. Der Zickzack-Kurs in der Corona-Politik, verschleppte Energie- und Transformationspolitik, die überbordende deutsche Bürokratie, Überforderung in der Migrationspolitik, handwerkliche Fehler in der Bundespolitik, die erst die Menschen in der Energiekrise verwirren – und dann über Wochen unklar ließen, wie der Bundeshaushalt aufgestellt ist. Und das in Zeiten multipler Krisen und Kriege.